Полагаться на ИФА тесты не стоит, результаты часто ошибочны, — Центр по контролю заболеваний США

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Тесты на определение антител к коронавирусной инфекции, которые сейчас широко используются в США, в большинстве случаев не информативны и не могут определить степень защищённости от инфекции, - убеждены специалисты американского Центра по контролю заболеваемости.

Специалисты Центра полагают, что наличие иммунного ответа после болезни отнюдь не значить, что человек не заразится вновь. Сейчас этот вопрос активно изучается учеными по всему миру и пока нет однозначного ответа на это утверждение. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, было обнаружено, что ИФА тесты очень часто дают ложно положительный результат, что также может привести к неверной трактовке состояния человека и дальнейших прогнозов относительно перспектив его заражения на COVID-19.

Специалисты Центра по контролю заболеваемости США, призывают не руководствоваться результатами ИФА тестов, определяя вероятность инфицирования человека в будущем, а также относительно размещения людей в определённых группах, как-то: общежития, возможность возврата на работу, или ослабление мер безопасности для персонала медицинских учреждений.

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