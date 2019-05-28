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Назвали самые коварные болезни, которые диагностируют, когда уже поздно

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали самые коварные болезни, которые диагностируют, когда уже поздно
 
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Человеческий организм всегда сигнализирует о том, если в нем происходят сбои. Медики могут определить заболевание и назначить лечение. Но бывают опасные заболевания, которые протекают бессимптомно.

Эксперты заявили, что атеросклероз сосудов, аутоиммунные заболевания, высокое давление, остановка дыхания во сне, болезнь щитовидной железы часто проходят бессимптомно, информирует enovosty.com/news.

Основным симптомом атеросклероза сосудов является холодные нижние и верхние конечности. И их тяжело согреть. Но, люди часто игнорируют и не воспринимают всерьез такие симптомы.

Тяжело сразу определить и аутоиммунные заболевания. Основным признаком, который указывает на это — цвет рук. Они обретают красно-синий оттенок на холоде.

Очень часто люди могут не ощущать высокое давление, поэтому среди гипертоников много случаев инсультов и инфарктов.

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Удивительно, но высокое давление зачастую человек просто не ощущает. Поэтому среди гипертоников так много случаев инсультов и инфарктов.

Если у вас проблемы со щитовидной железой, то вас мучает постоянная бессонница и чувства раздражения.

Самое опасное заболевание — апоноэ. Его невозможно определить, если вы еще и спите в одиночестве. Единственно, что может почувствовать человек, это пробуждение с одышкой и в холодном поту. Но такое можно перепутать со страшным сном.


Автор: Катерина Лукьянчук
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