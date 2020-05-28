Франция запретила использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса

Главная » Последние новости » Здоровье » Франция запретила использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса Франция запретила использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса

Закрыть Отправить

Президент США Дональд Трамп, который отстаивал этот препарат, заявил на прошлой неделе, что принимает препарат в качестве профилактической меры.

Французское правительство в среду запретило использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19, после того как в марте было принято постановление, которое позволило использовать противомалярийный препарат в качестве экспериментального лечения болезни, вызванной новым коронавирусом, информирует enovosty.com/news.

Изменения, о которых впервые сообщило агенство Reuters, вступают в силу немедленно. Гидроксихлорохин, одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в 1955 году, обычно используется для лечения ревматоидного артрита, волчанки и малярии.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения объявила, что временно приостанавливает использование препарата в ходе продолжающихся испытаний по вопросам эффективности и безопасности.

Чиновники подчеркнули, что эта остановка ВОЗ была временной и частью стандартной практики. ВОЗ проведет заседание через две недели, чтобы определить, стоит ли продвигать применение гидроксихлорохина в качестве потенциального средства для лечения этой болезни.

Читайте: В НАН Украины поделились оптимистическими новостями по COVID-19

Агентство Reuters сообщило, что отмена мартовского постановления во Франции было объявлено в официальном бюллетене правительства и подтверждено в заявлении министерства здравоохранения. В новом приказе не было отмечено приостановки испытаний ВОЗ в понедельник.

Как ранее сообщал Business Insider, гидроксихлорохин стал предметом больших споров в США после того, как президент Дональд Трамп упомянул его как возможное лечение или профилактическую меру вируса, несмотря на отсутствие клинических данных, свидетельствующих о его эффективности.

Самое крупное исследование препарата, проведенное к настоящему времени британским медицинским журналом The Lancet, показало, что пациенты с коронавирусом, получающие гидроксихлорохин, имеют повышенный риск нерегулярного сердцебиения и смерти. В ходе исследования пациенты изучались в течение четырех месяцев и на шести континентах.

FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) предостерегает от использования препарата «за пределами больницы или клинических испытаний из-за риска возникновения проблем с сердечным ритмом».

Тем не менее, президент заявил журналистам на брифинге 18 мая, что он принимал его ежедневно в качестве превентивной меры. Как сообщает The New York Times, у Трампа есть «небольшая» финансовая связь с французской компанией, производящей препарат.

Внезапные изменения выдвигают на первый план проблемы правительств, поскольку они пытаются найти способы лечения пациентов и борьбы с вирусом, который быстро распространился по всему миру за последние три месяца, убив более 350 000 человек и заразив миллионы.

На сегодняшний день ни одна вакцина или лечение не было одобрено для борьбы с COVID-19.

Источник: Businessinsider