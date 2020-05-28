Франция запретила использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса
Президент США Дональд Трамп, который отстаивал этот препарат, заявил на прошлой неделе, что принимает препарат в качестве профилактической меры.
Французское правительство в среду запретило использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19, после того как в марте было принято постановление, которое позволило использовать противомалярийный препарат в качестве экспериментального лечения болезни, вызванной новым коронавирусом, информирует enovosty.com/news.
Изменения, о которых впервые сообщило агенство Reuters, вступают в силу немедленно. Гидроксихлорохин, одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в 1955 году, обычно используется для лечения ревматоидного артрита, волчанки и малярии.
В понедельник Всемирная организация здравоохранения объявила, что временно приостанавливает использование препарата в ходе продолжающихся испытаний по вопросам эффективности и безопасности.
Чиновники подчеркнули, что эта остановка ВОЗ была временной и частью стандартной практики. ВОЗ проведет заседание через две недели, чтобы определить, стоит ли продвигать применение гидроксихлорохина в качестве потенциального средства для лечения этой болезни.
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Агентство Reuters сообщило, что отмена мартовского постановления во Франции было объявлено в официальном бюллетене правительства и подтверждено в заявлении министерства здравоохранения. В новом приказе не было отмечено приостановки испытаний ВОЗ в понедельник.
Как ранее сообщал Business Insider, гидроксихлорохин стал предметом больших споров в США после того, как президент Дональд Трамп упомянул его как возможное лечение или профилактическую меру вируса, несмотря на отсутствие клинических данных, свидетельствующих о его эффективности.
Самое крупное исследование препарата, проведенное к настоящему времени британским медицинским журналом The Lancet, показало, что пациенты с коронавирусом, получающие гидроксихлорохин, имеют повышенный риск нерегулярного сердцебиения и смерти. В ходе исследования пациенты изучались в течение четырех месяцев и на шести континентах.
FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) предостерегает от использования препарата «за пределами больницы или клинических испытаний из-за риска возникновения проблем с сердечным ритмом».
Тем не менее, президент заявил журналистам на брифинге 18 мая, что он принимал его ежедневно в качестве превентивной меры. Как сообщает The New York Times, у Трампа есть «небольшая» финансовая связь с французской компанией, производящей препарат.
Внезапные изменения выдвигают на первый план проблемы правительств, поскольку они пытаются найти способы лечения пациентов и борьбы с вирусом, который быстро распространился по всему миру за последние три месяца, убив более 350 000 человек и заразив миллионы.
На сегодняшний день ни одна вакцина или лечение не было одобрено для борьбы с COVID-19.
Источник: Businessinsider