Если тесты покажут иммунитет к COVID-19, это не значит что человек вне опасности, — вирусолог

Главная » Последние новости » Здоровье » Если тесты покажут иммунитет к COVID-19, это не значит что человек вне опасности, - вирусолог Если тесты покажут иммунитет к COVID-19, это не значит что человек вне опасности, - вирусолог

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ИФА тесты и позитивные результаты на наличие антител к коронавирусу ещё не значит, что человеку нечего боятся, ведь многие тесты дают ложно позитивные результаты, - убеждена врач вирусолог Алла Мироненко.

Врач полагает, что наличие антител, которые показывают тесты ещё не гарантирует, что эти антитела существуют в реальности, поскольку ИФА тесты крайне чувствительны к различным реакциям организма. , информирует enovosty.com/news.

Спровоцировать ложно позитивный результат может, к примеру, изменённый гормональный фон человека, либо тесты покажут наличие перекрёстных антител к другим возбудителям.

В связи с этим, врач призвала украинцев быть бдительными и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты даже если тесты демонстрируют наличие антител к COVID-19.

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