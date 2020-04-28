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Лаборатория в Ухане отвергает обвинения в создании COVID-19, но происхождение вируса остается загадкой, — Reuters

Главная » Последние новости » Здоровье » Лаборатория в Ухане отвергает обвинения в создании COVID-19, но происхождение вируса остается загадкой, - Reuters
 
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Все семь известных коронавирусов человека имеют происхождение от летучих мышей, обычных мышей или домашних животных, говорят ученые.

Утверждения о том, что пандемия коронавируса возникла в лаборатории в китайском городе Ухань, на самом деле не имеют под собой никаких оснований. Об этом агентству Reuters сказал глава лаборатории, добавив, что до сих пор нет окончательных ответов относительно того, откуда началась вспышка., информирует enovosty.com/news.

Теоретики заговора утверждают, что SARS-CoV-2, в настоящее время ответственный за более чем 200 000 смертей во всем мире, был синтезирован Уханьским институтом вирусологии (WIV), базирующимся в городе, где впервые было выявлено заболевание.

Хотя научный консенсус заключается в том, что коронавирус эволюционировал естественным путем, такие заявления набрали силу. Президент США Дональд Трамп заявил 15 апреля, что его правительство расследует вопрос о том, происходит ли данный коронавирус из лаборатории в Ухане.

Юань Чжимин, профессор WIV и директор Национальной лаборатории биобезопасности, заявил, что «злонамеренные» заявления о лаборатории были «взяты из воздуха» и противоречат всем имеющимся доказательствам.

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«У WIV нет намерения и возможности создавать новый коронавирус», — написал он в ответ на вопросы Reuters. «Более того, в геноме SARS-CoV-2 нет данных, указывающих на то, что он был создан человеком».

Все семь известных коронавирусов человека имеют происхождение от летучих мышей, обычных мышей или домашних животных, говорят ученые.

Юань также опроверг предположения о том, что лаборатория случайно выпустила коронавирус, который ученые получили от летучих мышей для исследовательских целей, заявив, что процедуры биологической безопасности лаборатории строго соблюдаются.

«Лаборатории биобезопасности высокого уровня имеют сложные средства защиты и строгие меры для обеспечения безопасности персонала лаборатории и защиты окружающей среды от загрязнения», — сказал он.

«До сих пор нет ответов»

Хотя новый коронавирус был впервые обнаружен в Ухане, теории заговора, распространяющиеся в Китае, предполагают, что вирус не возник там.

В марте официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил в Твиттере, что коронавирус мог появиться в Соединенных Штатах, и в китайских социальных сетях ходят слухи, что он достиг Уханя во время Всемирных военных игр, проходивших там в октябре.

Юань не стал напрямую комментировать эти обвинения, но сказал, что «пока нет ответов» о происхождении вируса. Он сослался на статью британских и немецких ученых, опубликованную в этом месяце, в которой говорится, что вариант SARS-CoV-2, циркулирующий в Соединенных Штатах, был более «примитивной» версией варианта в Китае и мог появиться там первым.

«Отслеживание происхождения вируса — очень сложный научный вопрос с сильной неопределенностью», — сказал Юань.

На вопрос о том, будет ли его институт сотрудничать с международным расследованием причин пандемии, Юань сказал, что ему неизвестно о «таком механизме», но что лаборатория уже регулярно проверяется.

Он добавил, что его институт стремится к прозрачности и будет своевременно обмениваться всеми доступными данными о коронавирусе.

«Я надеюсь, что все откажутся от своих предрассудков и предубеждений, чтобы обеспечить рациональную среду для исследований по отслеживанию происхождения вируса», — сказал он.

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 209

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