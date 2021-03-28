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Виктор Ляшко рассказал, когда украинцы получат вторую дозу вакцины CoviShield

Главная » Последние новости » Здоровье » Виктор Ляшко рассказал, когда украинцы получат вторую дозу вакцины CoviShield
 
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда украинцы смогут вакцинироваться второй дозой вакцины от коронавируса CoviShield, а также почему принято решение растянуть процесс вакцинации на три месяца несмотря на другие термины, которые были указанные в инструкции производителя вакцин.

По словам Виктора Ляшко, вторую дозу вакцины CoviShield украинцы получат в конце июня 2021 года, поскольку именно такой длительный термин между первой и второй дозой препарата наиболее эффективно способствует выработке стойкого иммунитета к коронавирусной инфекции, информируют Экономические новости.

Ляшко отметил, что ранее планировалось использовать партию в 500 тысяч доз вакцины на иммунизацию 250 тысяч человек, введя две дозы препарата с промежутком в 28 дней, как было рекомендовано производителем вакцины.

По словам Главного санитарного врача, позже Всемирная организация здравоохранения обнародовала информацию о том, что наиболее эффективный промежуток между введением первой и второй дозы препарата составляет от 8 до 12 недель.

Поэтому МОЗ было принято решение партию вакцин в 500 тысяч доз направить на вакцинацию большего числа украинцев введя одну дозу вакцины. Ляшко подчеркнул, что первая доза вакцины CoviShield надежно защищает человека с 20-го по 90-й день после инъекции.

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Коме того, главный санитарный врач отметил, что вторая доза препарата должна проводится той же вакциной, что и первая, но допускается, что вакцина может быть изготовлена на разных площадках. По словам Ляшко это не повлияет на формирование стойкого иммунитета у вакцинируемых.

Напомним, по данным МОЗ Украина по состоянию на 28 марта 2021 года в Украине зафиксировано 11 932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, госпитализировано — 5 052 человека; летальных случаев — 203; выздоровело — 3 343 человека;
осуществлено тестирований за сутки — 76 335 (в том числе методом ПЦР — 37 979, методом ИФА — 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29 624).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

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Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 141

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