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Педиатр развенчала миф о начале первого прикорма с кабачка

Главная » Последние новости » Здоровье » Педиатр развенчала миф о начале первого прикорма с кабачка
 
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Каждая любящая мама хочет дать своему малышу все самое лучшее. И с началом нового этапа в жизни ребенка — введением прикорма, порой появляются новые вопросы: как, когда и с чего начинать? Педиатр Светлана Цвиркун в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала, так ли важно начинать знакомство малыша с новой едой именно с кабачка.

Врач отмечает, что в странах постсоветского пространства распространена так называемая «кабачкомания» — начинать прикорм нужно именно с кабачка: «Родители чуть ли не меряются кабачками и наперебой рассказывают друг другу, кто сколько наморозил. На самом деле в вареном кабачке, кроме клетчатки и водички, ничего нет». , информирует enovosty.com/news.

По словам Светланы лучше начинать прикорм с более питательных овощей: «Можно начать знакомить малыша с взрослой едой с помощью таких овощей, как картофель, морковь, тыква. Родителя не должно пугать то, что эти овощи «цветные», поскольку правила начинать прикорм с «нецветных овощей» тоже не существует».

Педиатр рассказала, что в развитых странах мира приемлемы два равноценных варианта знакомства ребенка с продуктами – это овощи и каши: «Родитель может начать прикорм с любого овоща или каши, и это все будет правильным вариантом».


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 238

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