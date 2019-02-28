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Врач рассказала о разновидностях солевых растворов для промывания носа

Главная » Последние новости » Здоровье » Врач рассказала о разновидностях солевых растворов для промывания носа
 
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Рано или поздно каждая мама сталкивается с тем, что у ее ребенка начинается насморк. Как ухаживать за полостью носа в этот период, какие солевые растворы бывают и какой из них применить в том или ином случае, в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала педиатр Наталья Секелик.

Существует три основных вида солевых растворов: «На флаконе с солевым раствором может быть маркировка трех цветов: зеленая – гипотонический раствор; синяя – изотонический; и красная – гипертонический раствор. Они отличаются концентрацией соли в растворе». , информирует enovosty.com/news.

По словам врача, в зависимости от состояния носовой полости во время ОРВИ, применяются разные виды солевых растворов.

Так, «зеленый» применяют при сухости слизистой оболочки носа: «Раствор с зеленой маркировкой по отношению к клеткам слизистой оболочки носа имеет меньшую концентрацию соли, поэтому он применяется при сухом рините, когда слизистую оболочку нужно. Из гипотонического раствора жидкость будет всасываться в слизистую оболочку носа».

«Синий» солевой раствор рекомендуется использовать для ежедневного ухода за носом: «Солевой раствор с синей маркировкой, предназначен для удаления слизи из носа и облегчения носового дыхания».

«Красный» солевой раствор необходим, если слизь в носу слишком густая: «В солевом растворе с красной маркировкой концентрация соли выше, чем в клетках слизистой оболочки носа. Этот раствор применяют для разжижения густой слизи в носу. Кроме того, это альтернатива сосудосуживающим каплям для носа. То есть, этот раствор способен снимать отек».


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 557

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