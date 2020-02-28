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Болезнь изменила течение: Что важно знать о коронавирусе 28 февраля

Главная » Последние новости » Здоровье » Болезнь изменила течение: Что важно знать о коронавирусе 28 февраля
 
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Коронавирус стал гораздо меньше распространятся на территории материкового Китая, зато за последние сутки резко «расползся» по другим странам

За прошлые сутки на территории Китая зафиксировали всего 327 новых заражений смертельным коронавирусом. Количество летальных случаев — 44. Всего же по состоянию на утро пятницы, 28 февраля, насчитывается 83 342 заболевших, выздоровели — 36 498. Общее число тех, у кого болезнь отняли жизнь — 2 858. Вчера инфекция расширила географию и добралась до Литвы и Северной Ирландии. Под ударом также оказались такие страны как Германия, Япония, Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия. Также, заболевание коронавирусом нового типа подтверждено у пятерых украинцев, находящихся за границей, информирует enovosty.com/news.

Отметим, модели вышли на подиум в респираторных масках

Болезнь изменила течение: Что важно знать о коронавирусе 28 февраля

Ранее в СНБО представили восемь правил, которых нужно придерживаться для того, чтобы предотвратить заболевания коронавирусом. Среди прочего, нужно тщательно вымывать руки, не прикасаться к слизистым, не подходить на два метра к людям, которые изменяют признаки заболевания. Также, в СНБО не рекомендуют использовать антибиотики и вымывать поверхности со средствами дезинфекции.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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