Ученые: В воздухе, которым мы дышим, оказалось намного больше грибных спор, чем считалось ранее

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Американские ученые установили, что в воздухе в 2-3 раза больше спор грибов, нежели считалось ранее. Данные частицы способны провоцировать различные заболевания.

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине обнародовали новое исследование, посвященное грибным спорам в воздухе. Подобные фрагменты могут вызывать у людей астму и аллергию. К тому же, исследователи установили, что они способствуют возникновению облаков и з ледяных кристаллов, информирует enovosty.com/news.

Во время эксперимента были собраны образцы воздуха на территории Оклахомы. Исследователям удалось захватить даже частицы диаметром 20 – 60 нанометров. Для анализа их разместили на тонкой платиновой нити и применили масс-спектрометр большого разрешения.

Оказалось, что до этого времени исследователи вообще не учитывали грибные споры диаметров 30 нанометров. А их оказалось очень много. Таким образом, в воздухе, который мы вдыхаем, находится в 2-3 раза больше фрагментов различных грибов, чем считалось до этого времени.

Один из соавторов работы Майкл Лоулер заявил, что такая биологическая масса, парящая в воздухе, может проникать очень глубоко в организм человека благодаря своей микроскопичности.

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