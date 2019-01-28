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ТОП-3 спасительных шага при инсульте

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-3 спасительных шага при инсульте
 
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Инсульт развивается по причине того, что в головном мозге человека начинают повреждаться нервные клетки, отвечающие за функционирование организма в целом. Процесс запускается, когда в определенном участке мозга резко нарушается кровообращение.

Во время инсульта в мозгу развивается острое кислородное голодание, что может стать причиной паралича, несвязной речи человека, резкой потери зрения и других нейронных нарушений. Нейрохирурги утверждают, что своевременное определение инсульта и обращение за помощью в течение трех часов от начала первых симптомов, может помощь спасти жизнь, а часто и здоровье, человека, информирует enovosty.com/news.

ШАГ 1: определить, что у человека инсульт

У человека инсульт, если:

— он не может широко улыбнуться;
— он не может повторить фразу, речь несвязна;
— он не может поднять руки вверх;
— язык пострадавшего искривлен.

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ШАГ 2: срочно вызвать «Скорую помощь»

Помощь врачей необходима особенно остро, если, кроме основных симптомов, пострадавшего беспокоит сильная головная боль, головокружение, резкое ухудшение зрения, непонимание обращенной речи, тошнота и рвота, потеря устойчивости.

ШАГ 3: оказать первую самостоятельную помощь

Пострадавшего необходимо положить на ровную поверхность так, чтобы голова и верхняя часть туловища были приподняты. Для этого необходимо подложить подушку или скрученный из одежды валик. После нужно обеспечить приток свежего воздуха, расстегнув пуговицы и ремень. Если во рту есть протезы или другие посторонние предметы (например, жвачка), их нужно вынуть.


Автор: Катерина Лукьянчук
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