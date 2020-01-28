Стало известно, когда в Украине запустят электронный больничный

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Первый этап запуска электронного больничного запланирован на 1 апреля текущего года.

Во время брифинга министр социальной политики Олег Коваль рассказал о появлении электронных больничных листов. По его словам, на этой неделе состоится запуск постановления на согласование внедрение в украинскую медотрасль электронных больничных, информирует enovosty.com/news.

Миниздрав, а также Минсоцполитики предусматривают, что первый этап запуска окончится 1 апреля 2020 года. Второй же, полноценный, этап внедрения запланирован ведомствами на 1 сентября текущего года.

Таким образом, уже с осени медики будут вносить информацию о своих пациентах в специально разработанную электронную систему HELSI.me. Программа сама будет генерировать врачебное заключение, которое автоматически получат следующие ведомства: реестр налогоплательщиков, Фонд социального страхования, а также Пенсионный фонд.

Олег Коваль отметил, что электронные больничные должны поспособствовать искоренению злоупотреблений в медучреждениях, ведь с 1 сентября каждый такой лист можно будет проверить по электронной базе.

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Справка. На протяжении 2019 года больничные листы были оформлены 566 тысячами украинцев. В 2018 году эта цифра была большей. Тогда их получили 573 тысячи людей.