Руководство Facebook запретило своим сотрудникам поездки в Китай из-за коронавируса

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Коронавирус убил более 100 человек и достиг по меньшей мере 16 стран.

Facebook не принимает полумер, когда речь заходит о коронавирусе, информирует enovosty.com/news.

Согласно анонимным источникам, которые говорили с Bloomberg, Facebook запретил своим сотрудникам все несущественные поездки в Китай, с ограничениями, которые вступили в силу в понедельник.

По сообщениям, те сотрудники, которым необходимо ехать в Китай, должны получить специальное разрешение. Сотрудникам Facebook, базирующимся в Китае, а также сотрудникам, недавно вернувшимся из поездок в страну, приказали работать из дома.

На сегодняшний день коронавирус убил более 100 человек. Случаи были зарегистрированы по меньшей мере в 16 странах мира, включая США, Канаду, Францию ​​и Австралию, причем более 4500 зарегистрированных случаев было только в одном Китае.

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Вирус впервые появился в китайском городе Ухань и с тех пор распространился по всему Китаю и за его пределами. В результате город Ухань был помещен на карантин китайскими властями в четверг.

Мэр Ухани сказал, что около 5 миллионов человек покинули город, прежде чем там был объявлен карантин, и примерно 9 миллионов осталось в городе после введения мер.

Возможно, что компания Facebook будет активно стремиться обуздать коронавирус, если он продолжит распространяться.

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В 2014 году, когда смертельный вирус Эбола остался без сдерживания, гигант социальных сетей выступил с несколькими инициативами, чтобы помочь попытаться остановить вирус. Они включали размещение окна уведомления о пожертвованиях в верхней части новостных лент пользователей.

Генеральный директор Марк Цукерберг вместе со своей женой Присциллой Чан также пожертвовали 25 миллионов долларов на усилия по сдерживанию Эболы.