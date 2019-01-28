Детские подгузники провоцируют рак,- ученые

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Ученые сделали громкое заявление о том, что памперсы содержат много опасных для здоровья веществ.

В ходе масштабного исследования выяснилось, что детские подгузники кладец токсических веществ. В них содержаться фураны, диоксины, углеводороды, отдушки, которые убирают неприятный запах, информирует enovosty.com/news.

Эксперты подчеркивают, что эти химикаты можно использовать, но их количество не должно превышать норму. А вот в детских памперсах эти показатели далеки от нее в несколько раз.

Также специалисты напомнили, что недавнее исследование их коллег из Франции подтвердило, что бензоантрацен и хризен, которые входят в состав одноразового детского белья, провоцируют развития онкологических заболеваний. Также французские ученые подчеркнули, что подгузники при долгом контакте с кожей вызывают появление и язв.