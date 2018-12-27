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Ученые рассказали, что чувствует человек, когда умирает

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые рассказали, что чувствует человек, когда умирает
 
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Ученые из Австралии провели ряд исследований, в ходе которых они смогли предположить, что чувствует человек, когда умирает.

Австралийские исследователи заявили, что мучительно умирает довольно небольшой процент людей. Обычно перед смертью человек жалуется на упадок сил, отсутствие сна, проблемы с дыханием. Также, ученые рассказали, что, чем ближе смерть, тем более подобные симптомы ослабевают, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, ученые выяснили, что смерть вызывает больший страх у людей у живых и здоровых людей, нежели обреченных умереть или неизлечимо больных. Были проведены различные тесты для двух групп людей: неизлечимо больных и здоровых. С их помощью удалось выяснить, что участники первой группы гораздо чаще употребляли слова «счастье», «радость», чем «страх», «ужас», «тревога», в отличие от второй группы.

Также ученые изучили дневники заключенных, приговоренных к смертной казни, а именно – их последние слова. Эти данные сравнили со словами людей, которых в ходе эксперимента попросили представить обреченными на смерть. Выяснилось, что в первом случае фразы содержали гораздо меньше негатива, чем во втором.

Оба эксперименты показали, что умирающие люди чаще задумываются о смысле жизни, религии и семьи, чем о самой смерти.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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