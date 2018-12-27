Поцелуи избавляют от разных вирусов,- ученые

Главная » Последние новости » Здоровье » Поцелуи избавляют от разных вирусов,- ученые Поцелуи избавляют от разных вирусов,- ученые

Закрыть Отправить

Американские ученые выяснили, что целоваться не только приятно, но и полезно для здоровья человеческого организма.

Специалисты подчеркивают, что поцелуи повышают иммунитет у людей, и не дают возможность организму подхватывать различные инфекции, информирует enovosty.com/news.

Эксперты доказали, что если долго целоваться, то улучшается работа кровеносной системы. Так как во время этого занятия значительно повышается пульс, который считается отличной тренировкой сердечной мышцы.

Также поцелуи — эффективное средство в борьбе с кариесом. Оказывается, во время прикосновения губ формируется слюна, которая нейтрализует кислотный налет.

Ученые считают, что поцелуи — отличный способ избавится от стресса и депрессии. Главное, чтобы он длился более трех минут.

Читайте: Ученые: Почему магнитное поле Земли начало ослабевать

Добавим, что 6 июля во всем мире празднуется международный День поцелуя.