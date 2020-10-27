Вакцина Зеленского: очередная афера или достижение мирового масштаба (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Вакцина Зеленского: очередная афера или достижение мирового масштаба (ВИДЕО) Вакцина Зеленского: очередная афера или достижение мирового масштаба (ВИДЕО)

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Как Украина ворвалась в мир высоких биотехнологий и буквально зубами вырвала пальму первенства у Британии, США и Китая, разработав первую в мире вакцину от коронавируса. Нет вы не сошли с ума. Это правда!

Пока мировые фармацевтические гиганты объединяют усилия и финансы в поиске вакцины, пока лучшие умы человечества бьются в конвульсиях ,пытаясь спасти это самое человечество от пандемии коронавируса, пока передовые державы стоят в очереди за покупкой вакцины, надеясь получить ее в числе первых, Украина потирает руки, потому что мы уже! Все сделали! Вакцина от Ковид 19 изобретена. Практически. Причём самая уникальная. , информирует enovosty.com/news.

Научный мир выпал в осадок! Мировые конгломераты потратили миллиарды долларов на изучение вируса, научные исследования и… приблизились только к третьему этапу, начав тестирование вакцину на людях. А вот украинцы не получив и копейки от государства смогли сотворить это чудо чудесное.

А все на самом деле было просто и скромно. Закупили по интернету все необходимое: пробирки, куриный белок, пипетки, пару мензурок, арендовали зал в клубе юных механиков и вот так потихоньку начали работать. Работали целых шесть месяцев. Первые испытания на клеточных культурах потрясли всех включая сами клеточные культуры. Организм у них оказывается схож с человеческим, только они меньше и без мозгов, хотя у некоторых людей тоже есть этот небольшой дефект.

Министр Степанов и его челядь с радостью рассказывали детали, которые смогли понять. Судя по всему поняли они не много. Только то, что там белок особенный какой-то свернулся в шарик, это хороший знак для нас и плохой для вируса и клеточных культур. Президент, видимо, тоже особо не вникал в подробности, но ему сказали что он войдёт в историю и он на этом успокоился.

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Когда общество слегка оправилось от шока, в голову стали лезть предательски неуместные вопросы. Как страна, в которой полвека никто не занимался производством вакцин, в которой нет соответствующих спец лабораторий, в которой Академия наук выставлена на продажу как здания и земля, как эта восхитительная страна, которая не может снабдить свои больницы баллонами обычного кислорода, таки смогла первая в мире изобрести вакцину от Covid-19. И что интереснее всего, не потратив не копейки.

Кто же эти люди, украинские ученые, будущие Нобелевские лауреаты, которые сварганили вакцину из подручных средств? Может это те самые ученые, которые вначале пандемии уже знали, что лечить ковид необходимо настойками двух трав? Или те, что изобрели чудо ИВЛ аппарат с помощью полиэтиленовых пакетов, двух палок и груши для клизмы?

На свет вышел только господин Фаворов, бывший российский гражданин, который эмигрировал в США. Что интересно. Фаворов — президент коммерческой медкомпании «DiaPrep Systems Inc», которая, владеет дочерней украинской фирмой «Діапрофмед». Именно эта фирма разработала того самого «кандидата в вакцины», что, по словам Зеленского, почти вакцина.

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Что ещё интересней. Так это то, что с кого-то перепугу Фаворов делал это исключительно на альтруистических началах, то есть бесплатно. Что сразу наводит на нехорошие мысли.

Тогда нафига это цирк, спросите вы? Может для того, чтобы развести Президента на деньги? И, по понятным причинам, заплатить за чудо вакцину 1,5 млрд долларов нищая страна не может, но может 100 млн грн из бюджета. Для Фаворова и комании — это тоже нормальный гешефт. А Президента так греет мысль о всемирной славе и Нобелевской премии за спасение человечества от пандемии, что он готов рискнуть не только деньгами, но и своим здоровьем. Потому что, если бы он взял на себя труд хотя бы немножко подумать, он бы понял, что его пытаются развести как …. Подробности — в сюжете.

Покуда есть на свете дураки,

Обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое,

Мы не сторонники разбоя:

На дурака не нужен нож,

Ему с три короба наврешь —

И делай с ним, что хошь!