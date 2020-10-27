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Британские ученые выявили ослабевание иммунитета к COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Британские ученые выявили ослабевание иммунитета к COVID-19
 
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Исследование на базе сотен тысяч людей по всей Англии показывает, что иммунитет к коронавирусу постепенно ослабевает - по крайней мере, по одному показателю.

Исследователи, которые разослали домашние тесты на коронавирус более чем 365000 случайно выбранным людям в Англии, обнаружили снижение антител к Covid-19 более чем на 26% всего за три месяца, информирует enovosty.com/news.

«Мы наблюдаем значительное снижение доли населения с обнаруживаемыми антителами в течение трех раундов национального эпиднадзора с использованием самопроверки бокового кровотока через 12, 18 и 24 недели после первого пика инфекций в Англии», — написала команда исследователей в предпечатной версии своего отчета, выпущенной до рецензирования.

«Это согласуется с доказательствами того, что иммунитет к сезонным коронавирусам снижается в течение 6–12 месяцев после заражения, и с новыми данными о SARS-CoV-2, которые также выявили снижение уровня антител с течением времени у лиц, за которыми наблюдали в продольных исследованиях».

Антитела — это белки, которые организм вырабатывает естественным образом для борьбы с инфекциями.

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Исследование было опубликовано в понедельник Имперским колледжем Лондона и исследовательской компанией Ipsos MORI.

Результаты также подтверждают более ранние исследования, которые показали, что люди, которые переболели Covid-19 бессимптомно, скорее всего, потеряют определяемые антитела раньше, чем те, у кого была более серьезная форма заболевания.

Исследователи обнаружили, что у молодых людей, выздоровевших от Covid-19, потеря антител была медленнее, чем у людей старше 75 лет, переживших инфекцию.

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Тем не менее, ученые все еще не знают достаточно для того, чтобы определить, обеспечивают ли антитела какой-либо эффективный уровень иммунитета к Covid-19 или как долго люди могут быть невосприимчивыми к повторному заражению коронавирусом.

Некоторые инфекции, например корь, вызывают так называемый стерилизующий иммунитет. Однажды инфицированные люди получают антитела, которые можно обнаружить в течение многих лет после заражения.

О коронавирусах ученым известно меньше. Также неясно, какой вклад несет Т-клеточный иммунитет и реакция памяти организма на такие угрозы, как Covid-19, и какую роль они будут играть в обеспечении защиты, если кто-то снова подвергнется воздействию нового коронавируса. Необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять текущие риски повторного заражения.

Министр здравоохранения Великобритании лорд Джеймс Бетелл назвал эту работу «критически важным исследованием», которое может помочь проинформировать британское правительство о том, как принять правильные меры по борьбе с распространением Covid-19.

Источник: CNN


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