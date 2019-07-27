Определены продукты, способствующие росту мышц

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Нарастить мышечную массу поможет сбалансированное питание. Диетологи уверены, что для этих целей эффективно подойдут белковые продукты.

Продукты, богатые белком, необходимо обязательно вводить в рацион тех, кто хочет улучшить свой мышечный корсет, информирует enovosty.com/news.

Диетологи считают, что первым продуктом для роста мышц является говядина. В ней много полезных аминокислот и довольно мало калорий. В день рекомендуется употреблять 85 граммов постного мяса.

На втором месте – куриное мясо без кожицы. Оно также диетическое и вмещает много белка.

Далее оказалась рыба. В этом продукте, помимо белка, много еще и полезной Омега-3. В зависимости от сорта рыбы ее количество отличается.

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Не стоит спортсменам отказываться и от творога. В этом кисломолочном продукте предостаточно казеина, витамина В12 и кальция. Такой набор веществ очень благотворно воздействует на мышечную массу.

Пятое место досталось куриным яйцам. Они довольно бюджетный, но эффективный способ насытить организм полезными микроэлементами.

Диетологи также рекомендуют обратить внимание на миндаль. В 10 орешках содержится 2,5 грамма белка.

Замыкает перечень полезных продуктов для мышц чечевица. В крупе есть не только белок, но и фолиева кислота, цинк, фосфор, железо и калий.