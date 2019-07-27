Определена еда, после которой нельзя пить кофе

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Оказывается чашечкой кофе можно баловать себя не после каждой трапезы. Особенно опасно пить этот напиток после жирной и тяжелой еды.

Диетологи сходятся во мнении, что некоторые блюда категорически нельзя запивать кофе. Связано это с тем, что иногда сочетание жирной пищи и кофе может спровоцировать целый набор болезней, информирует enovosty.com/news.

Многочисленные исследования продемонстрировали, что выпитый после жирного блюда кофе вызывает резкий скачек сахара в крови.

Мясное блюдо само по себе способно поднимать уровень сахара. Если запить его еще и популярным напитком, тогда сахар повышается в два раза сильнее. Подобное состояние можно наблюдать у людей, у которых есть повышенный риск возникновения диабета.

Следует отметить, что пить кофе опасно не только сразу после жирной еды, а еще и в течение нескольких часов после трапезы. Оказалось, что даже две чашечки, выпитые в промежутке пяти часов, увеличивали сахар в крови на 65%.

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Таким образом диетологи уверены, что кофе ни в коем случае нельзя пить вместе с гамбургерами, жареным картофелем, жирным мясом и бутербродами.