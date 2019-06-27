Поздний отход ко сну ухудшает мужское здоровье, — ученые

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Исследователи выяснили, что мужчины, которые поздно ложатся спать, более подвержены возникновению фертильных проблем. Больше шансов зачать здорового ребенка у тех, кто засыпает до 22:30.

Поздний отход ко сну чреват возникновением проблем у мужчин. Об этом сообщили специалисты Орхусского университета в Дании. Исследователи сравнивали уровень фертильности мужчин, имеющих различный режим сна, информирует enovosty.com/news.

Датские ученые установили, что шансы зачать ребенка уменьшаются у тех, кто регулярно ложиться спать после 22:30. Связано это, по словам профессора Ханса Якоба Ингерслева, с тем, что короткий сон чаще провоцирует возникновение стресса, снижающего мужскую силу.

Руководитель исследования отметил, что во время эксперимента были замечены мужчины, которые более двух лет пытались зачать ребенка. Сделать это им удалось только тогда, когда они нормализовали сон.

Ученые пришли к выводу, что шансы обзавестись потомством наивысшее у тех, кто каждую ночь спит не менее семи часов. Такие мужчины в шесть раз чаще становятся отцами, нежели те, кто любит ночью смотреть телевизор или играть в компьютерные игры.

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