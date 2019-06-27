Обнаружен новый способ восстановления печени

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Арабские ученые провели ряд исследований, в ходе которых выявили новый способ обновления клеток печени.

Суть нового метода состоит в том, чтобы удалять части эпигеномом, которые играют основную роль в подавлении так называемых «прыгающих генов». В следствие этой операции другая часть эпигенетических меток перераспределяется, информирует enovosty.com/news.

Это объясняется тем, что от опасности активации транспонированных элементов геном защищает форма эпигенетической компенсации. Она препятствует регулированию экспрессию генов компенсирующими эпигенетическими метками. Благодаря этому активация репрессирующих генов происходит заблаговременно, что дает им возможность поддержки во время регенеративных ответов после хирургического удаления любых участков печени. Такие типы хирургии используют для проведения резекции опухолей.

Результаты работы ученых существенно помогают понять процессы регенерации печени, восстановление этого органа является уникальным для любых видов млекопитающих, в том числе, и для человека.