Врачи Охматдета провели уникальную и очень сложную операцию по пересадке костного мозга

Главная » Последние новости » Здоровье » Врачи Охматдета провели уникальную и очень сложную операцию по пересадке костного мозга Врачи Охматдета провели уникальную и очень сложную операцию по пересадке костного мозга

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Врачи Киевской детской больницы Охматдет в апреле провели уникальную операцию ребенку по пересадке косного мозга от неродственного донора. Первым пациентом стал мальчик Назар, которому исполнился год, и у которого диагностирован врождённый иммунодефицит.

Донором мальчика стал житель Германии. Донорский материал доставляли прямо из-за границы. Процесс транспортировки дополнительно усложнился в условиях карантина и закрытия авиасообщения Украиной с другими странами. , информирует enovosty.com/news.

Перевозку осуществила одна из международных авиакомпаний, которая занимается доставкой грузов. Донорский материал доставляли прямо в кабине пилотов.

К счастью, все усилия увенчались успехом и сейчас уже можно говорить о том, что операция по трансплантации прошла успешно. Косный мозг донора прижился и Назарчик идет на поправку.

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