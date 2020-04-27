Украина вводит новые правила самоизоляции для тех, кто прибыл из-за границы, — Степанов

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Отныне соблюдение обсервации и самоизоляции гражданами прибывшими из-за границы, будет контролировать электронное приложение «Дія», заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Отныне, всем, кто должен находиться на самоизоляции или обсервации, должен будет установить приложение, которое и будет контролировать выполнение всех предусмотренных законом правил изоляции, информирует enovosty.com/news.

В случае, если последует отказ установить мобильное приложение, в таком случае, последует обязательная обсервация в местах, которые уже подготовлены для этого государством.

Также, если по каким-то причинам человек не хочет проходить самоизоляцию дома, он может пройти обсервацию на одной из баз предусмотренных для этого.

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