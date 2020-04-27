Ученые назвали факторы, которые провоцируют риск заражения, а также тяжелого течения COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые назвали факторы, которые провоцируют риск заражения, а также тяжелого течения COVID-19 Ученые назвали факторы, которые провоцируют риск заражения, а также тяжелого течения COVID-19

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Ученые выделили ряд факторов, которые могут спровоцировать не только заражение коронавирусом, но и привести к тяжелому течению COVID-19, а также оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую, а также дыхательную систему человека.

Так, по мнению ученых, большое скопление людей, отсутствие достаточной двигательной активности, низкое содержание кислорода в крови, неправильное питание, а также повышенное загрязнение воздуха, способствуют тому, что организм человека при встрече с новым типом коронаврусной инфекции не сможет в полной мере дать иммунный ответ на чужеродный вирус, информирует enovosty.com/news.

Так, большое скопление людей и отсутствие необходимой дистанции, увеличивает шансы инфицирования, как и большое количество быстрых углеводов, преобладающих в рационе, способны провоцировать не совсем корректные иммунные реакции, а также в виде астмы и другие проблемы с органами дыхания.

В свою очередь, отсутствие адекватной физической активности провоцирует расслабление дыхательной мускулатуры, что в свою очередь, приводит к неполноценной работе легких, которые не в полной мере насыщаются кислородом.

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К этим же факторам осложнений с органами дыхательной системы приводят редкие прогулки, а также крайне нечастое проветривание помещения, как, впрочем, и высокая загазованность воздуха.

А совокупность всех этих факторов вполне способна вызывать большие проблемы с дыхательной системой, а также разрушать слизистые оболочки носоглотки, что в свою очередь приводит к снижению местного иммунитета.