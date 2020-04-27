Первая в мире вакцина от COVID-19 прошла первую стадию клинических испытаний

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В Китае вакцина от кронавирусной инфекции успешно прошла первый этап клинических испытаний. Вакцину разработал Институт биологической продукции в Ухане, при содействии государственной фармацевтической корпорации Sinopharm.

На первом этапе исследования 96 человек были вакцинированы новой вакциной, которая продемонстрировала хорошую степень безопасности. Все, кто получил вакцину по-прежнему остаются под присмотром врачей. , информирует enovosty.com/news.

Первый и второй этапы клинических исследований были предварительно одобрены Государственным управлением по контролю над лекарственными препаратами Китая.

На сегодня, клинические испытания вакцины вступили во второй этап и уже были вакцинированы 508 человек.

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Как сообщают в компании Sinopharm, новую вакцину от коронавирусной инфекции ждет еще и третий этап испытаний.

В целом, по словам специалистов, потребуется около года на проведения всех этапов клинических испытаний. Именно такой период времени понадобится, чтобы научно обосновать и доказать не только эффективность данной вакцины, но и ее безопасность для здоровья человека.