Жесткий локдаун и полная остановка транспорта возможны при коллапсе медицинской системы — Степанов

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Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает введение жестких карантинных мер вплоть до остановки общественного транспорта, в случае, если ситуация с ростом заболеваемости и госпитализацией в Украине не будет стабилизирована.

Об этом он завил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», информируют Экономические новости.

Степанов подчеркнул, что возможность введения тотального локдуна, который предполагает существенные ограничения, вплоть до полной остановки общественного транспорта сейчас активно обсуждается в Кабмине.

По словам Министра, все будет зависеть от того, насколько быстро будет распространяться инфекция, какое количество людей одновременно будут требовать экстренной медицинской помощи, а также насколько эффективно медицинская система страны будет справляться с такими вызовами.

Степанов отметил, что вместе с ведущими эпидемиологами Украины склоняется к варианту введения более строгих ограничений, которые будут способствовать прерыванию цепочки инфицирования и смогут немного разгрузить медицинские учреждения. По словам министра, подобные меры уже дали положительный эффект в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, где сегодня наблюдается положительная динамика и снижение количества госпитализаций.

По мнению Степанова, ситуацию существенно усложняет новый штам мутирующего вируса, поскольку у «британского» штамма достаточно высокая контагиозность, а это означает, что в городах с большой плотностью населения инфекция передаётся очень быстро.

Вместе с тем, Министр отметил, что решение о локдауне и остановке общественного транспорта будет принято после взвешенного анализа текущей эпидемиологической и экономической ситуации.

В завершении Министр здравоохранения призвал украинцев придерживаться карантинных мер, по возможности избегать мест большого скопления людей, подчеркнув, что вакцинация является единственным доступным методом профилактики заболевания.