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Как Тайвань остановил коронавирус у своих границ: история успеха в борьбе с COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Как Тайвань остановил коронавирус у своих границ: история успеха в борьбе с COVID-19
 
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Соседний с Китаем Тайвань с населением в 23,6 млн человек сообщает лишь о 252 случаях заражения коронавирусом с двумя летальными исходами.

Статистика просто ошеломляющая по сравнению с другими странами, учитывая близость Тайваня к Китаю, где началась вспышка коронавируса COVID-19.

Когда в декабре 2019 года появились первые сообщения о загадочном вирусе в городе Ухань, Тайвань воспринял это очень серьезно, пишет издание onet.pl, информируют Экономические Новости.

Дело в том, что в континентальном Китае работают сотни тысяч тайваньцев, и это означает огромное количество авиарейсов между островом и континентом. Правительство островного Китая сразу же стало действовать.

31 декабря был начат массовый контроль пассажиров самолетов, вылетающих из Уханя. 23 января вышло распоряжение о запрете въезда на территорию Тайваня. Двумя днями позже было запрещено путешествовать в континентальный Китай. 6 февраля введен запрет на въезд в Тайвань гражданам КНР.

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Далее последовали меры по приостановке экспорта медицинских масок, а потом правительство обратилось к частным предпринимателям с просьбой об увеличении производства продукции. В короткие сроки уровень выпуска масок достиг 10 миллионов штук в день.

В конце января власти Тайваня запретили частному сектору накопление запасов и демпингование ценами, как это было в Гонконге.

Через несколько дней власти островного государства ограничили возможность приобретения масок для взрослых и детей в аптеках и клиниках, разрешив покупать только определенное количество в неделю.

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Политика превентивных мер была продолжена в других сферах жизни. Был создан единый центр информирования населения, создана карта источников заражений, начала действовать программа образования для населения об угрозах инфекции для здоровья и средствах ее предотвращения.

Тайвань, как наиболее технологически передовое государство в регионе, предпринял и другие шаги в борьбе с коронавирусом. Были использованы данные для анализов и создания платформ, чтобы информировать людей, где доступны в настоящий момент маски, и в каких местах находились зараженные Covid-19.

В Тайване изолируют каждый потенциально опасный случай на дому и налагают штраф в размере более 3 тысяч долларов на тех, кто нарушает правила карантина.

Однако главное, это выявление инфицированных и отслеживание потенциальных зараженных.

В Тайване власти прибегают к разным методам в том, чтобы отследить, с кем общался заболевший — от простого интервью с ним до проверки камер внутреннего слежения или же оплаты за проезд на транспорте.

«Как только вирус уже начал распространяться, сдерживающие меры перестают работать», — объясняет профессор Ньенсва.

В этой стадии самым эффективным способом защитить население было быстро ввести меры социального дистанцирования, как это сделали в Тайване.

Агентства медицинского страхования и иммиграции создали 14-дневную историю путешествий местных и иностранных жителей с данными страховых личных карт, чтобы обеспечить больницам, клиникам и аптекам доступ к этой информации в контактах с пациентами. Персоны, оказавшиеся на карантине попали под пристальный контроль властей, а телефоны попали под слежение, чтобы была возможность контролировать, не покинул ли такой человек место своего жительства.

Поддержкой для медиков стала одна из лучших систем опеки здоровья в мире, которая обеспечивает недорогое, комплексное и удобное обслуживание для всего населения Тайваня, включая пожилых людей и людей с низкими доходами. Все данные хранятся в централизованной системе, и быстро доступны, в случае необходимости, для больниц и клиник. Благодаря этому врачи могут быстро получить информацию об истории болезни пациента.

Такие страны, как Тайвань и Сингапур, показали, что ранняя диагностика и изоляция новых заболевших может быть решающим фактором в предотвращении эпидемии.

В недавно опубликованной в «Журнале американской ассоциации врачей» (Journal of the American Medical Association) статье говорится, что успех Тайваня в этом вопросе частично обусловлен тем фактом, что остров уже был готов к подобной ситуации и еще в 2003 году создал Центр эпидемического контроля за распространением инфекционных болезней.

Этот Центр, созданный после вспышки SARS в регионе и включающий несколько научно-исследовательских центров и правительственных учреждений, уже наработал как теоретическую базу, так и конкретные методы реагирования, проведя ряд учебных тревог.

«Быть готовым действовать и делать это быстро — очень важно на ранних стадиях внезапной вспышки заболевания. В Европе и в США мы видим, что эти страны не только не были готовы, они еще реагировали очень медленно», — говорит Ньенсва.

Еще до того, как в середине января было подтверждено, что этот новый вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, Тайвань уже начал отслеживать всех пассажиров, прилетавших из Уханя — города в КНР, где началась вспышка нынешнего коронавируса.

ВОЗ говорит, что регулярное мытье рук и соблюдение мер гигиены очень важно для того, чтобы избежать заражения.

«Многие азиатские страны сделали выводы после вспышки SARS в 2003 году. В этих странах поняли, что люди не заболеют и не передадут инфекцию другим, если будут соблюдать меры гигиены», — поясняет врач.

В таких странах, как Сингапур, Гонконг и Тайвань, есть специальные диспенсеры с антибактериальным гелем для всех прямо на улице, и там очень популярно ношение масок в профилактических целях.

По материалам Haggin.az иBBC


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 276

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