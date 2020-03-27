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Гигантские толпы заробитчан на украино-польской границе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Гигантские толпы заробитчан на украино-польской границе (ВИДЕО)
 
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Граница польша украина. Коронавирус украина. Толпы заробитчан. Сегодня последний день, когда Украина запускает к себе своих граждан. С полуночи, 27 марта, пускать никого не будут. Тысячи наших соотечественников пытаются вернутся в Украину вовремя. Люди стоят в километровых очередях, близко друг к другу, многие без масок и с явными симптомами недомогания, пьют парацетамол и пытаются поскорее пройти санитарный контроль.

Гигантские толпы заробитчан на украино-польской границе (ВИДЕО)

Так на пропускных пунктах Корчова-Краковец и Ягодын – Дорогуск, люди стоят ещё с часу ночи, ожидая автобусы, которые доставят их на украинскую территорию. Подобное скопление людей можно объяснить дополнительными мерами безопасности, которые предприняты в связи с проверками на границе, а также необходимостью подписать соглашение на обсервацию по прибытии в Украину в свзя с пандемией коронавируса в мире, информирует enovosty.com/news.

Согласно предписаний Главного санититарного врача Украины Виктора Ляшко, санитарная служба измеряет всем температуру, а в случае подозрения на недомогание забирает людей на дополнительную проверку.

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Массовое возвращение соотечественников на родину связано прежде всего, с закрытием большинства предприятий на которых трудились украинские заробитчане.

«Замерзли как собаки, стояли всю ночь. С нами были люди из Варшавы, Лодзя, Познаня — все почти или потеряли работу, или их сократили на время карантина. Все кашляют, лица красные, как помидоры и глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса. Знала бы, осталась бы в Польше», — поделилась впечатлением от многочасового ожидания одна из соотечественниц.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 83

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