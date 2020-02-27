Зараженная украинка и новый минимум: Что важно знать о коронавирусе 27 февраля

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Первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии

В Китае за последний сутки от смертельного коронавируса умерли 29 человек. С 30 января этот показатель можно назвать самым низким. В целом же, на сегодня, 27 февраля, общее количество погибших от новой болезни во всем мире — 2744, больше 78,4 тысяч человек заразились. На сегодня случаи заражения отмечены в более чем тридцати странах по всему миру. В том числе — в Латинской Америке. В Италии насчитывается 400 случаев заражения (на 88 больше) и 12 смертей (+1), в Японии – 186 зараженных и три жертвы, в Иране – 139 и 19, информирует enovosty.com/news.

Власти Саудовской Аравии на время приостановили въезд в страну с целью паломничества в Мекку и Медину. Об этом МИД королевства сообщил в Twitter. Въезд в королевство с целью посещения аль-Масджид ан-Набави (мечети Пророка в Медине) временно приостановлен, — говорится в сообщении.

Таким образом власти королевства собираются предотвратить завоз штамма CoViD-19 в страну.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии. 25-летняя девушка сейчас находится не в критическом состоянии, она находится в госпитале под наблюдением медиков.

Украина также готовится к болезни: в каждой области Министерство здравоохранения определило по две опорные базы, которые будут принимать людей, в случае заражения коронавирусом.

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