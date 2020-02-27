«Такой паники не было, даже когда война началась!» — в сеть выложили реакцию итальянца на пустые полки в магазинах (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » "Такой паники не было, даже когда война началась!" - в сеть выложили реакцию итальянца на пустые полки в магазинах (ВИДЕО) "Такой паники не было, даже когда война началась!" - в сеть выложили реакцию итальянца на пустые полки в магазинах (ВИДЕО)

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Пожилой итальянец пожаловался, что полки с пастой опустели.

«О Боже, что происходит? Такой паники не было, даже когда война началась!», — эмоционально заявил он на пороге супермаркета в Италии, информирует enovosty.com/news.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Рустем Адагамов.

Читайте: Из-за коронавируса 200 лайнерам в Японии запретили останавливаться в портах Итальянец жалуется, что полки с пастой опустели. «Что происходит? Такой паники не было, даже когда война началась!»В Праге, кстати, тоже начинается паника, народ кинулся скупать консервы и другие продукты длительного хранения: https://www.vinegret.cz/622578/iz-za-koronavirusa-zhiteli-pragi-nachali-zapasatsia-konservami/ Publiée par Рустем Адагамов sur Jeudi 27 février 2020

В Чехии тоже отмечают панические настроения, ничем не обусловленные. На фоне распространения коронавируса COVID-2019 в Европе жители Чехии начали массово скупать консервы, крупы и другие продукты длительного хранения, пишут местные СМИ.

«Спрос вырос прежде всего на продукты с долгим сроком хранения и бутилированную воду. В последние дни существенно увеличились средний вес и стоимость заказа. В некоторых случаях мы сталкиваемся с тем, что определенных наименований уже нет на складах поставщиков», — рассказал директор продуктового магазина Томаш Йержабек. Чтобы продукты достались всем, он был вынужден ввести ограничение на количество товара, отпускаемого в одни руки.

Власти Чехии надеются сдержать возможную панику путем ограничения количества продуктов в одни руки.