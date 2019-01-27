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Медики назвали ТОП-10 самых полезных продуктов в мире

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики назвали ТОП-10 самых полезных продуктов в мире
 
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Эксперты, проанализировав количество различных витаминов и микроэлементов в разных продуктах, составили рейтинг самых полезных.

Список был подготовлен специалистами Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов. Помимо количества витаминов и микроэлементов, учитывался и степень их усвоения организмом, информирует enovosty.com/news.

На первом месте в списке самых полезных продуктов в мире оказались помидоры. В них много клейковины и калия. К тому же они являются отличными антиоксидантами. Ученые доказали, что томаты обладают противораковыми свойствами и эффективно защищают человека от сердечно-сосудистых болезней.

Далее разместилась овсяная крупа. Блюда из овса рекомендуют употреблять 2-3 раза в неделю. Благодаря им можно нормализировать давление и оздоровить ЖКТ.

Не третьем месте – киви. Эти зеленые фрукты также являются отличными антиоксидантами, содержат витамины А, С и Е, а также Омега-3. Они очень полезны для гипертоников и при заболевании суставов.

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Виноград – на четвертом месте. Этот фрукт препятствует образованию тромбов и злокачественных опухолей.

На пятом месте – рыба и морепродукты. Диетологи советует употреблять их 1-2 раза в неделю. В этой еде много Омега-3, защищающей сосуды и сердце.

Далее разместилась брокколи. Этот вид капусты содержит сульфорафан – вещество, которое защищает человека от рака и убивает бактерии, вызывающие язву.

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На седьмом месте оказался авокадо. Данный фрукт укрепляет сердечно-сосудистую систему, а фитонутриенты препятствуют проникновению в организм свободных радикалов.

Последние три места достались зелени (источник фолиевой кислоты и многих других полезных витаминов), чесноку (улучшает потенцию и препятствует размножению бактерий) и маслу льна (эффективно очищает печень).


Автор: Катерина Лукьянчук
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