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ТОП-4 повседневные привычки, способные вызывать рак

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-4 повседневные привычки, способные вызывать рак
 
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Ученые провели ряд исследований, в ходе которых было выяснено, какие повседневные привычки способны вызывать онкологические заболевания.

Сидячий образ жизни, информирует enovosty.com/news.

Ученые доказали, что малоподвижный образ жизни негативно влияет на общее состояние здоровья. Кроме того, сидячая работа в офисе и частая езда за рулем автомобиля, в 65 % случаев приводит к раковым заболеваниям заболеваний кишечника, органов дыхания и молочных желез.

Животный белок

Как оказалось, белок животного происхождения во многих случаях содержит большое количество вредного гормона IGF-1. А этот гормон, в свою очередь, является причиной роста раковых клеток у человека.

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Газ

Обычный бытовой газ, используемый для приготовления пищи, может быть очень опасным. Исследователи доказали, при использовании газа, в организм поступают окись углерода, двуокись азота и вредные формальдегиды. Это все те элементы, которые получают курильщики, куря сигареты.

Недосып

Недостаток сна является очень опасным для здоровья. При регулярном недосыпании шансы заболеть раковыми заболеваниями значительно увеличиваются.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1673

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