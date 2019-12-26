Определен лучший возраст для отцовства

Главная » Последние новости » Здоровье » Определен лучший возраст для отцовства Определен лучший возраст для отцовства

Закрыть Отправить

Исследования демонстрируют, что отцами лучше становиться после достижения 30 лет.

Ученые из Великобритании выяснили оптимальный возраст, когда лучше становиться папой. По их мнению, это период между 30 и 40 годами, информирует enovosty.com/news.

Специалисты считают, что именно в таком возрасте мужчины полноценно готовы нести ответственность за женщину и ребенка. Чаще всего к этим годам они по-прежнему физически активны, а также материально обеспечены.

Медики добавили, что и вероятность зачать здоровое потомство у перешагнувших 30-летний рубеж высока. Однако они все же не рекомендуют затягивать свое отцовство, ведь после 40 лет уже появляются риски, связанные с рождением ребенка, подверженного аутизму.

Добавим, ранее американские ученые доказали, что отцовство очень благоприятно влияет на мужчин. После рождения ребенка большинство мужчин чувствуют себя счастливее. Ученые Корнельского университета заявляют, что именно отцам легче найти работу, а также повышается вероятность получения высшей зарплаты. Также эксперты консалтинговой компании McKinsey & Compan заметили, что папы имеют больше амбиций и легче продвигаются по карьерной лестнице.

Читайте: Украинцам с 1 декабря пересчитают пенсии