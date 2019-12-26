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На Ровенщине из-за коклюша умер младенец

Главная » Последние новости » Здоровье » На Ровенщине из-за коклюша умер младенец
 
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В Острожском районе Ровенской области от коклюша умер месячный малыш. В семье, где подрастал мальчик, ни один ребенок не получал прививку от коклюша.

На Ровенщине в Острожском районе произошла трагическая гибель одномесячного ребенка. В больнице от коклюша скончался маленький мальчик. В реанимационное отделение он попал в очень тяжелом состоянии, информирует enovosty.com/news.

В Ровеннском лабораторном центре заявили, что диагноз был подтвержден. Ребенок умер 24 декабря.

Во время поступления в больницу у малыша был сильный кашель со спазмами. Также наблюдались приступы остановки дыхания. На протяжении двух недель медики спасали ему жизнь, но все усилия оказались напрасными. Болезнь осложнялась двусторонним воспалением легких.

Справка. Коклюш – это сверхзаразное заболевание, поражающие дыхательные пути и вызывающее мучительные приступы кашля. Передается оно, в основном, воздушно-капельным путем. Предотвратить заражение можно благодаря своевременной вакцинации. В календаре прививок сказано, что она предусмотрена в 2, 4, 6 и 18 месяцев после рождения. Медики настоятельно рекомендуют, чтобы ребенка после выписки из роддома окружали люди, привитые от этого опасного заболевания.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 74

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