В Италии разрешили эвтаназию

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Итальянский конституционный суд признал эвтаназию законной процедурой при определенных условиях.

Италия разрешила проводить эвтаназию в отношении тех людей, которые подвергаются «невыносимым страданиям». Суд постановил, что это не является самоубийством, информирует enovosty.com/news.

Такое решение было принято во время рассмотрения дела против Марка Каппато. Напомним, этот итальянский политик помог слепому и парализованному продюсеру Фабиано Антониани умереть. Чтобы сделать другу эвтаназию, Каппато повез Антониани в Швейцарию. Именно в эту страну продюсер обратился с просьбой помочь ему легко уйти из жизни.

Итальянский же суд долгое время обвинял политика в подстрекательстве к самоубийству и намеревался посадить в тюрьму на 5 – 12 лет. Позже Конституционный суд признал его действия законными и разрешил эвтаназию в некоторых крайних случаях.

Решение суда постановляет, что состояние здоровья не должно приносить человеку невыносимых физических и психологических страданий. Человек, который облегчил совершение суицида пациента, удерживающего на этом свете только благодаря больничным методам жизнеобеспечения, считается невиновным.

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