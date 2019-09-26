Ученые: Почему люди быстро забывают самые интересные сны

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Париж: изысканные модели 1940-1960-х годов

Все фото »

Здоровье

26.09.2019 г.
13:53Стало известно, как очистить свой организм от шлаков
13:26Назвали болезни, которые передаются по женской линии
12:20Ученые: Почему люди быстро забывают самые интересные сны
25.09.2019 г.
15:31Стало известно, почему корица полезна для здоровья
13:49Медреформа - 2020: кто и сколько будет платить за лечение украинцев
13:19Медики запретили пить таблетки от давления по утрам
24.09.2019 г.
16:26Определены самые опасные изменения, возникающие в организме после 40 лет
Все здоровье

Аналитика

26.09.2019

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Верховная Рада в первом чтении поддержала за основу президентский законопроект о незаконном обогащении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, ...
25.09.2019

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и мечта путешественника
Трампу грозит импичмент после разговора с Зеленским,
25.09.2019

Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод

Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
О том, какие позиции Госбюджета 2020 вызывают беспокойство, готова ли Украина к открытию рынка земли, чем закончится битва новой власти за столицу - ...

Последние новости

26.09.2019 г.
14:00 NASA создало захватывающую модель черной дыры (ВИДЕО)
13:53 Стало известно, как очистить свой организм от шлаков
13:26 Назвали болезни, которые передаются по женской линии
13:12 Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали подросшего сына публике (ФОТО)
12:37 В Украине серьезно выросла розничная торговля
12:32 Найден быстрый способ узнать время смерти человека
12:20 Ученые: Почему люди быстро забывают самые интересные сны
12:05 Польша против «Газпрома»: важный момент
11:44 Государственными шахтами будет управлять Толчин — один из “смотрящих” Януковича
11:41 Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет
11:19 Страховки, забастовки, сиеста и зарплата наперед: Рынок труда в Украине ждут большие перемены
11:13 "Новый генпрокурор - 100% мой человек": Зеленский дал пояснения, но украинцев уже не остановить
11:00 Большинство американцев против импичмента Трампа
10:55 Рынок земли заработает, если будут гарантии собственникам и аграриям – считает эксперт
10:54 Зеленский рассказал, в чем убедил Трампа по поводу Крыма
10:50 Джо Байден отреагировал на скандал вокруг Трампа
10:49 Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги – законопроект 1210
10:45 Евробизнес: изменения в базу расчета ренты на железную руду надо перенести на 2021 год
10:29 "Точно и быстро": Украинцы будут уничтожать врага из нового мобильного оружия (ВИДЕО)
10:28 Авторынок Украины: объяснили рекордные продажи легковушек
10:13 Водителей будут штрафовать за самостоятельно установленный ксенон
09:58 Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
09:33 Украинцам максимально упростят правила увольнения с работы
09:23 В РФ резко изменили риторику по НАТО и войне
09:18 Нарастают противоречия: Китайская мечта Путина
09:16 Двадцать первая страна: Для украинцев открылись двери еще одной страны
08:50 Встреча в нормандском формате будет без США
08:37 НА Винничине молодой парень женился на 81-летней двоюродной бабушке
08:33 Операция «Преемник»: Как Путин будет передавать власть
08:29 Мафиозный шантаж или ошибка демократов? Как в США отреагировали на разговор Зеленского и Трампа
08:19 НАТО отвергло предложение Путина
08:17 В Нью-Йорке Зеленский сделал неожиданное заявление о стенограмме разговора с Трампом
08:14 Проблемные деньги: США могут опять задержать помощь для Украины
08:04 Большинство членов Палаты представителей готовы выгнать Трампа
07:50 В Великобритании обнаружили кладбище старых Жигулей (ФОТО)
07:40 В Киевской области собираются переименовать город
07:30 Украинцев ждут дожди, а потом бабье лето, - синоптики
07:15 Украинский автомобиль-легенду продают в США за большие деньги (ФОТО)
07:00 США одобрили продажу вертолетов AH-6i в Таиланд
25.09.2019 г.
22:50 Физик-теоретик из Мексики задумал построить космический корабль со сверхсветовой скоростью
22:40 Древний закарпатский замок реставрировали в трехмерном игровом пространстве (ВИДЕО)
22:30 Митрополит Епифаний рассказал, благодаря чему возникла ПЦУ
22:15 ВМС Китая спустили на воду свой первый десантный корабль
22:15 Украинцы нашли альтернативу электромобилям и "евробляхам"
21:58 Новым главой МВФ стала болгарка Кристалина Георгиева
21:41 Стали известны простые действия, которые позволят улучшить здоровье
21:29 Reuters: Президент Израиля поручил Нетаньяху формировать новое правительство
21:28 Прайс-лист украинских судей: за сколько в Украине можно купить нужное судебное решение?
21:08 В Греции задержали мигрантов, выдававших себя за украинскую волейбольную команду
21:03 Ничего сложнее в моей актерской биографии не было - Брэд Питт о фильме «К звездам»
20:57 В РФ на ходу загорелся пассажирский самолет: более 20 пострадавших (ВИДЕО)
20:42 "У нас всех большие проблемы": Человечество ждет тяжелое будущее
20:19 Украинские ученые приступили к поиску захоронения Богдана Хмельницкого
19:52 США разворачивают танковый батальон на границе Беларуси и Литвы
19:37 Reuters: Пекин не намерен играть в «Игру престолов» на мировой арене
19:23 В Эстонии нашли мертвым топ-банкира, связанного с махинациями окружения Путина
18:58 Терпению Ирана есть предел: Рухани призывает к снятию санкций
18:32 В Варшаве самоубийца выпрыгнул с многоэтажки и упал на украинца
18:18 СБУ разоблачила контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ
17:59 В США обнародовали стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским (СТЕНОГРАММА)
Все новости »

Ученые: Почему люди быстро забывают самые интересные сны

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые: Почему люди быстро забывают самые интересные сны
 
Печать Отправить на почту

 

 

Исследователи пришли к выводу, что память не может долго сохранять красочные сновидения. Дело в том, что самые ярки образы мы видим в фазе быстрого сна.

Люди давно обратили внимание, что самые интересные сны очень быстро забываются. Группа ученых из США и Японии решила разобраться, почему же так происходит, информирует enovosty.com/news.

Для этого они организовали полномасштабный эксперимент, главными подопытными в котором стали мыши. Было замечено, что в фазе быстрого сна в мозгу активизируется особая группа клеток. Они производят специальный гормон, именуемый melanin-concentrating hormone (MCH).

Ученые разделили грызунов на две группы. Первой исследователи искусственно повышали уровень MCH, второй группе – ученые вообще выключили их. В итоге тесты на память продемонстрировали, что мыши из первой группы практически ничего не могли запомнить, а животные со второй – имели прекрасную память.

Ученые пришли к выводу, что красочные сновидения, которые человек видит в фазе быстро сна, молниеносно забываются как раз из-за активации MCH. Стоит отметить, что забывание является активным процессом, а не пассивным.

Читайте: Ученые нашли на Земле неизвестный ранее минерал

В дальнейшем ученые планируют выяснить механизм запуска MCH в фазе быстрого сна.


Автор: Катерина Лукьянчук
ТЕГИ: ,
Посещений: 117

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела "легитимного"
Роман Безсмертный: Нам противостоит крупный шулер, цель которого уничтожение Украины как государства
Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?
Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании
Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности
Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, "минер на мосту" и смертельный удар по путинскому режиму
Все статьи


Читайте также

Ученые нашли на Земле неизвестный ранее минерал
 Ученые обнаружили неожиданную пользу алкоголя
Ученые рассказали, как можно справиться с храпом
 Ученые создали биоробота, который может передвигаться в человеческом теле
Ученые: Когда нельзя есть яичницу на завтрак
 Ученые рассказали, почему не стоит увлекаться сушами
Ученые назвали напиток, улучшающий работу мозга
 Ученые призвали президента Словении уйти в отставку из-за Украины
Загрузка...

Армия

Гранатомет FGM-172 SRAW (США)
Бронетранспортер Saurer 4K (Австрия)
Cамолет-амфибия многоцелевой CL-415 M (Канада)
Бронетранспортер «Барс-8»
Вся армия    >>

Персоны

Юрий
ЛУЦЕНКО
Александр
ОМЕЛЬЧЕНКО
Степан
ПОЛТОРАК
Глеб
ЗАГОРИЙ
Все персоны    >>
Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Украинцы считают, что раз гривна укрепляется, то должны снижаться и цены.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

 