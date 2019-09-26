Ученые: Почему люди быстро забывают самые интересные сны

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Исследователи пришли к выводу, что память не может долго сохранять красочные сновидения. Дело в том, что самые ярки образы мы видим в фазе быстрого сна.

Люди давно обратили внимание, что самые интересные сны очень быстро забываются. Группа ученых из США и Японии решила разобраться, почему же так происходит, информирует enovosty.com/news.

Для этого они организовали полномасштабный эксперимент, главными подопытными в котором стали мыши. Было замечено, что в фазе быстрого сна в мозгу активизируется особая группа клеток. Они производят специальный гормон, именуемый melanin-concentrating hormone (MCH).

Ученые разделили грызунов на две группы. Первой исследователи искусственно повышали уровень MCH, второй группе – ученые вообще выключили их. В итоге тесты на память продемонстрировали, что мыши из первой группы практически ничего не могли запомнить, а животные со второй – имели прекрасную память.

Ученые пришли к выводу, что красочные сновидения, которые человек видит в фазе быстро сна, молниеносно забываются как раз из-за активации MCH. Стоит отметить, что забывание является активным процессом, а не пассивным.

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В дальнейшем ученые планируют выяснить механизм запуска MCH в фазе быстрого сна.