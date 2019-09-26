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Назвали болезни, которые передаются по женской линии

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Было доказано, что многие болезни могут передаваться по наследству. Но зная об этом, можно предупредить развитие этих недугов.

Эксперты рассказали, какие недуги чаще всего передаются по женской линии, информирует enovosty.com/news.

Передаются болезни связанные с сердечно-сосудистой системой. Медики рекомендуют после 40 женщинам уделять больше времени здоровью сердца.

Также по женской линии передается и сахарный диабет. Для того, чтобы он не развился достаточно питаться правильно и ввести активный способ жизни. Но также не забывать сдавать кровь на уровень глюкозы в крови.

Ученые говорят, что и остеопороз передается по наследству. Особенно это касается пожилых.

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Кроме этих болезней, может появляться мигрень. лучше заранее перестать увлекаться кофем и избавится от вредных привычек.

Чаще всего передается по наследству и предрасположенность к глаукоме.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 170

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