Медики рассказали, что приводит к аллергии у младенцев
Американские ученые выяснили, что может стать причиной развития астмы и аллергии у маленьких детей.
Эксперты пришли к мнению, что на этот процесс влияют бактериальные жировые молекулы, которые обитают в кишечнике и отвечают за дисфункцию иммунной системы, информирует enovosty.com/news.
Ученые провели исследование, в котом участвовали 200 младенцев в возрасте до одного месяца.
Было доказано, что у потенциальных аллергиков и астматиков в микрофлоре обнаружено много микробов, которые вырабатывали жировую молекулу 12,13-diHOME. Известно, что она подавляет работу иммунной системы.
Добавим, что 12,13-di отвечает за стимуляцию активности телец, от которых зависит развитие астмы и аллергии.
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Ученые верят, что это открытие поможет создать вакцину, чтобы побороть эти заболевания.