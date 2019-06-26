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ТОП-3 симптома аллергии на комаров

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-3 симптома аллергии на комаров
 
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По статистике в Украине каждый пятый человек страдает от аллергии на комаров. Но некоторые из них даже не догадываются, что симптомы, у них проявляющиеся, ненормальны и являются именно аллергией, а не обыкновенной реакцией на укус насекомого.

Большая припухлость, информирует enovosty.com/news.

Если на месте укуса комара у человека появляется небольшое покраснение и припухлость, которая чешется, то такая реакция является абсолютно нормальной. Но если диаметр укуса увеличился до 2 см и более, это место твердое и теплое, и, возможно видны, четко окрашенные края, — это повод обратится к врачу.

Отек во рту, губах или горле

Если после укуса насекомого проявляется такая реакция, как отек на лице, это может свидетельствовать о серьезной аллергии, требующей срочного медицинского вмешательства.

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Головная боль

Головная боль, начинающаяся сразу или через некоторое время после того, как человека укусил комар, также может быть признаком аллергии. Необходимо проследить эту связь и если она подтвердится, рассказать об этом аллергологу.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 58

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