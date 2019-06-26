Как понизить кровяное давление?

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Ученые говорят, что если имеете проблемы с давлением, нужно пить обычную чистую воду.

Медики отмечают, что вода способна вывести из организма токсины, вредные вещества и радикалы, а также натрий. Добавим, что если не придерживаться водного баланса, то они будут накапливаться в организме и съедать его, информирует enovosty.com/news.

С натрием другая история. Он необходим для удержание влаги в организме, но его переизбыток приводит до повышения кровяного давления.

Если организм обезвожен, то плохо функционируют и капиллярные русла. В результате в сосудах появляется высокое давление.

Медики говорят, что в день нужно выпивать от 8 до 10 стаканов воды, это поможет минимизировать риск развития проблем с давлением.

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