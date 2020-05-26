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Введение карантина — изначально ошибочный шаг, — нобелевский лауреат

Главная » Последние новости » Здоровье » Введение карантина - изначально ошибочный шаг, - нобелевский лауреат
 
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Многие государства поддались панике и ввели карантинные ограничения, которые способствовали увеличению числа летальных случаев и колоссальному социальному ущербу, убеждён профессор Стэнфордского университета Майкл Леввит.

Введение карантина — изначально ошибочный шаг, — нобелевский лауреат

Левитт убеждён, что нет научного обоснования и подтверждения того, что карантин будет эффективен в борьбе с коронавирусом, информирует enovosty.com/news.

Леввит утверждает, что в мире в разы возросло количество смертей, которые случились из-за ограничений в передвижении,. Речь идёт о домашнем насилии, а также о несвоевременно оказанной медицинской помощи не связанной с COVID-19, с массовой истерией и паникой населения.

Кроме того, Левитт полагает, что множественные прогнозы дальнейшего развития пандемии в корне неверны.

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Профессор Левитт известен тем, что очень точно предсказал развитие пандемии ещё на начальном этапе ее распространения, основываясь на собственных расчетах.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 587

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