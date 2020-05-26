Великобритания испытывает ингалятор, который не даёт COVID-19 привести к осложнениям

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Великобритания повела лабораторные испытания нового средства против COVID-19, блокирующее пагубное воздействие вируса на человека, которое впоследствии вызывает осложнения в виде пневмонии и сложностей с дыханием.

Препарат представлен в виде ингалятора, в котором находится белок «бета-интерферон», который влияет на иммунную систему, что позволяет избежать развития осложнений при коронавирусной инфекции, — сообщает Daily Mail. , информирует enovosty.com/news.

Компания Synairgen, которая разработала данный препарат, уже протестировала 100 образцов данного ингалятора.

Далее препарат протестируют на 120 добровольцах, у которых диагностирован COVID-19.

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Если препарат хорошо себя зарекомендует, то уже к концу года компания Synairgen планирует выпустить 1 млн образцов лекарства против коронавирусной инфекции.