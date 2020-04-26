Вирусолог рассказал, сколько COVID -19 живет в организме бессимптомных носителей

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Коронавирусная инфекция живет в организме людей, которые болеют бессимптомно, ровно столько же, сколько у тех, у кого вирус протекает с типичной симптоматикой в виде температуры, отдышки, воспаления носоглотки и сопутствующего кашля, - убежден вирусолог Феликс Ершов.

По мнению Ершова, у бессимптомных носителей инкубационный период длится те же 14 дней, но люди не болеют, у них отсутствует симптоматика и, как следствие, осложнения болезни. Все это происходит за счет хорошей иммунной системы, которая справляется с вирусной нагрузкой, информирует enovosty.com/news.

По мнению вирусолога, на сегодня, есть только один способ диагностировать бессимптомных носителей – это ИФА диагностика, которая позволяет выявить антитела к коронавирусу в плазме крови.

Более того, Ершов не считает бессимптомных носителей злом для общества, скорее наоборот, он убежден, что именно они, инфицируя других людей, создают коллективный иммунитет, который впоследствии позволит надолго забыть о COVID -19.

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