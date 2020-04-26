В Украине начнут массово тестировать на антитела к коронавирусной инфекции, — Степанов

Главная » Последние новости » Здоровье » В Украине начнут массово тестировать на антитела к коронавирусной инфекции, - Степанов В Украине начнут массово тестировать на антитела к коронавирусной инфекции, - Степанов

Закрыть Отправить

Украина, наряду с Германией и США, начнет массовое тестирование граждан на наличие антител к новому типу коронавируса. Тестирование начнется не ранее, чем ИФА тесты пройдут все стадии исследований и экспертизы и будут гарантировать корректный результат.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов убежден, что ИФА тесты производства Украины позволят провести массовое тестирование и четко определить количество населения, которое уже столкнулось с данной инфекцией и имеет к ней антитела. ИФА тесты позволяют определить иммунитет к COVID -19 в плазме крови, информирует enovosty.com/news.

Степанов акцентировал внимание, что ПЦР тесты, которые сейчас проводит Украина, в корне отличаются от ИФА тестов. Поскольку, первые, выявляют геном вируса в организме человека, а иммуноферментные тесты позволяют определить болел ли человек коронавирусом и есть ли иммунитет к нему.