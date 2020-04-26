Авиакомпании меняют правила пассажирских авиаперевозок в связи с COVID-19

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Авиакомпании пересматривают правила перевозок пассажиров в сторону ужесточения в связи с мировой пандемией коронавируса, стараясь создать максимально безопасные условия пребывания, как в аэропорту, так и на борту самолета в течении всего перелета.

Первое правило, которое всерьёз рассматривают и планируют ввести в ранг обязательных — это ношение маски не только в аэропорту, но и на борту самолета в течении всего полета. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, рассматривается введение социального дистанцирования в аэропорту на всех этапах регистрации и прохождения таможенного контроля. В связи с этим, необходимо будет кардинально пересмотреть и перепланировать зоны регистрации и таможенного контроля, увеличив их количество, сделав соответствующие разметки.

Еще одно новшество, которое планируют ввести на постоянной основе – это выборочный температурный скрининг у пассажиров авиарейсов. Инициаторы данной меры убеждены, что измерение температуры будет способствовать своевременному выявлению людей с уже имеющейся симптоматикой.

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Также эксперты прогнозируют, что цены на авиаперевозки могут существенно вырасти, поскольку дополнительные меры безопасности будут требовать привлечения большего количества персонала, а также дополнительные инвестиции для модернизации пространств самих аэропортов.