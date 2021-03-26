Вакцинация защищает от британского штамма COVID-19, — Степанов

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В Украине увеличивается количество заболевших на COVID-19, стремительно растет количество “красных зон”.

С вопросом относительно мер, которые необходимо предпринять для преодоления данной ситуации, в эфире программы “Право на владу” обратились к министру здравоохранения Максиму Степанову. Об этом сообщают Экономические Новости.

“Нас ждет еще достаточно тяжелый период… Мы зафиксировали британский штамм на всей территории страны. Ему свойственно то, что он более контагиозен, то есть люди быстрее заражаются и, соответственно, большее количество людей заболевает, уменьшается инкубационный период, достаточно тяжелое течение болезни. Более того, происходит поражение разных органов, то есть не только дыхательной системы, но и почек, центральной нервной системы, печени и других органов. И поэтому были внесены изменения в протокол.

Мы умеем лечить британский штамм коронавируса. Но до сих пор специфических лекарств от коронавируса не существует. Есть только соответствующая терапия. От британского штамма защищает вакцинация. И те вакцины, которые мы используем, защищают от британского штамма COVID-19. Относительно ситуации в целом по стране, у нас только Херсонская область осталась в “желтой зоне”. Остальная часть областей находится либо в “оранжевой зоне”, либо в “красной зоне”, — сказал Максим Степанов в эфире программы