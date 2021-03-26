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С 1 апреля увеличится финансирование ведения беременности и родов в Украине, — НСЗУ

Главная » Последние новости » Здоровье » С 1 апреля увеличится финансирование ведения беременности и родов в Украине, - НСЗУ
 
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С 1 апреля роды в Украине будут оплачиваться государством по новым тарифным коэффициентам, медицинские учреждения будут получать больше денег за рожениц, особенно в тяжелых случаях, кроме того, государство расширит пакет бесплатных услуг при ведении беременности.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины, информируют Экономические новости.

Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) уже с 1 апреля 2021 года вводятся новые тарифные коэффициенты для медицинских учреждений, подписавших договор с Национальной службой здоровья Украины.

Так, согласно новой тарификации медицинской помощи роженицам, НСЗУ будет компенсировать больницам порядка 35 972 грн за обычные роды, а за тяжелые роды, сопровождающиеся патологией и осложнениями, медицинское учреждение получит выплаты в пять раз больше, и они составят 194 489 грн.

Данные выплаты будут касаться только тех медицинских учреждений, которые подписали договор с НСЗУ.

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По информации НСЗУ выплаты коснутся не только тарификации за роды, также будут осуществляться выплаты и медицинскому персоналу, который ухаживает за новорожденными. Выплаты по уходу за новорожденными младенцами весом до 1,5 кг будут составлять порядка 130 тысяч гривен, если недоношенный ребенок весит более 1,5 кг, выплаты будут составлять порядка 25 тысяч грн.

Тарификация родов и выплат по ним зависит от степени тяжести и патологии.

На обычные роды будет выделяться порядка 10 382 грн. На недоношенных малышей с весом до 1,5 кг — 113 725 грн. свыше 1,5 кг — 25 115 гривен.

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Кроме того, с 1 апреля изменятся и условия ведения беременности.

НСЗУ предусмотрен определенный пакет услуг, согласно которому женщины смогут получать помощь в период ведения беременности бесплатно, все расходы возьмет на себя государство.

В данный пакет услуг будут входить все необходимые анализы, постановка на учет, а также инструментальные обследования беременных, занятия в специальной школе, кроме того обновленный пакет услуг включает разработку индивидуального плана ведения беременности, консультации и ведение послеродового периода.


Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 51

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