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Диетолог развенчала миф о том, что правильно питание — это дорого

Главная » Последние новости » Здоровье » Диетолог развенчала миф о том, что правильно питание - это дорого
 
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Практически каждый человек покупает стандартный набор продуктов. Обычно он включает в себя хлеб, молоко, яйца, сыр, масло, мясо, крупы, овощи и другие продукты. О том, как сделать продуктовую корзину не только полезной и вкусной, но и доступной каждому, в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала диетолог Виктория Фальковская.

Врач отмечает, что высокая цена на продукт – это далеко не показатель его экологичности и полезности: «Я всегда говорю своим пациентам, что правильно питаться можно практически в любом месте и с любым кошельком», информирует enovosty.com/news.

Виктория привела случай из личной практики: «Одна моя пациентка перенесла сложную операцию, принимала дорогие поддерживающие препараты, у нее было ожирение 3-ей степени. Возможности покупать такие популярные сейчас суперфуды, как киноа или чиа, у человека не было. Мы составили ее рацион питания так, что в нем присутствовали доступные каждому продукты – крупы, сезонные овощи (тыква, свекла, морковь, лук, капуста), квашения, сушка из яблок, варенье, мед, молоко, творог, яблоки, фасоль, груши, речная рыба, нутрии и кролик».

Диетолог отмечает, что такое питание привело к очень неплохим результатам: «За три месяца только на правильном питании (поскольку активные физические нагрузки были запрещены), женщина сумела скинуть 15 кг».

«Правильное питание – это недорого, как думают многие. Питаться здоровой пищей вполне реально в любых условиях. Главное – желание изменить себя и быть здоровым», — резюмировала врач.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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