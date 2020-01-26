В сети появились шокирующие видео китайских таксистов

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После заседания политбюро, посвященного мерам борьбы с коронавирусом, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что скорость распространения нового коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии, ускоряется, «ситуация — тяжелая».

Во многих городах Китая началась паника: люди «разметают» партиями медицинские маски и средства индивидуальной защиты, чтобы уберечься от смертельно опасного вируса, информирует enovosty.com/news.

В Сети появились видео водителей такси в Китае, похожие на кадры из фантастических фильмов про апокалипсис.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. В данный момент известно о 42 случаях смерти больных коронавирусом. Общее количество зараженных уже превысило несколько тысяч.